Canto del Maggio festival. Si parte dai più giovani

Al via il Canto del Maggio Festival a San Michele di Piazza al Serchio, un percorso nella scuola, nella cultura, nella tradizione. Oggi, giovedì, alle 14.30, nell’aia di via San Marco, 17 ragazzi della prima della media ‘Teodosio Santini‘ canteranno "Rinaldo Innamorato", un maggio datato inizio ‘900. "Per rigenerare il Maggio – spiega il presidente de La Giubba, Umberto Bertolini – renderlo attuale e spendibile sul piano del turismo, è necessario coinvolgere coloro che nel territorio vivono e operano, soprattutto le giovani generazioni. Iniziato lo scorso anno scolastico e ripreso quest’inverno con gli stessi studenti passati dalla scuola Primaria alla Media, il laboratorio, della durata di quattro mesi, ha coinvolto i ragazzi in un percorso di insegnamento della storia e di educazione all’esercizio della musicalità, del ritmo e della memoria. Sotto la guida del cantore Ferdinando Mori e della professoressa Laura Veroni, che hanno anche riadattato il testo, riscritto in precedenza dall’originale da Andrea Bertei".

Dino Magistrelli