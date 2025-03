Cantieri nella Valle del Serchio. I lavori per risanare le strade

Si lavora senza sosta nei cantieri aperti sulle strade della Valle del Serchio, devastate dalle ultime ondate di maltempo. Le operazioni, attive anche anche di notte e con una grande quantità di mezzi e maestranze, risultano essere perfettamente in linea con la volontà espressa da molte istituzioni in merito all’attuazione di un veloce ripristino della regolare viabilità. Buone notizie in arrivo dalla SR445 della Garfagnana dove, nel tratto in località Molinetto interessato da un grave cedimento della strada, sono attualmente impegnati ben venti operai, con tre operatori per ogni macchina, un coordinatore e un tecnico, sotto la guida della impresa di costruzioni Intersonda srl.

Le operazioni, gestite dalla Provincia per conto della Regione, vedono in azione due trivelle, per una accelerazione decisa dei lavori finalizzati alla messa sicurezza dell’area. Qui, il transito, chiuso completamente da giovedì, sarà infatti riaperto da domani mattina alle 6, con la precedente modalità del senso unico alternato regolato da un semaforo. Dovrebbe poi riaprire, sempre da domani, la strada comunale per l’Orecchiella, nel comune di San Romano, chiusa al transito pedonale e veicolare da giovedì in località Crocette, per un intervento di ripristino in somma urgenza dovuta al maltempo. Sul posto era già presente dal 13 marzo scorso una restrizione viaria regolata da senso unico alternato a vista. Da oggi, inoltre, sarà riaperto l’accesso alle visite del Santuario dell’Eremo di Calomini, dopo la chiusura al transito pedonale e veicolare, ordinata dal sindaco Giannini lo scorso 16 marzo a causa di una caduta sassi dal versante a monte del parcheggio e dell’entrata del luogo di culto.

Terminati in tempo record le opere di messa in sicurezza dell’area interessata con la costruzione di un tunnel di passaggio atto a preservare i visitatori in transito. Ancora chiusa, invece, la viabilità comunale di Vescherana, nel comune di Molazzana, dove i lavori di messa in sicurezza in somma urgenza stanno procedendo con grande velocità. Micropali in arrivo anche per la situazione molto critica della strada comunale tra Sillano e la Valle di Soraggio, nel comune di Sillano Giuncugnano, dove persiste la chiusura al transito dopo una importante frana che lo scorso 16 marzo ha travolto una intera carreggiata. Già iniziati i lavori che prevedono anche un primo intervento di allargamento della carreggiata a monte per consentire, prima del ripristino completo, un passaggio a senso unico alternato.

Fiorella Corti