Cantiere Geal a San Vito. Nuova viabilità

Riprendono, dopo la pausa natalizia, i lavori Geal di messa in sicurezza dell’acquedotto in via Vecchia Pesciatina, a San Vito.

Per permettere la riapertura del cantiere in completa sicurezza, si rendono necessarie delle modifiche al traffico. In particolare, dal 7 al 17 gennaio sarà chiusa al transito la via Vecchia Pesciatina all’intersezione con via delle Pierone (eccetto residenti) e sarà ripristinato il senso unico nel tratto tra via

delle Pierone e via Marchetti, in direzione Lucca.

Per questi 10 giorni rimarrà vigente il doppio senso di circolazione in via delle Pierone: la sperimentazione del senso unico partirà successivamente a questo lotto di lavori. La linea del trasporto pubblico locale subirà alcune modifiche e la fermata si attesterà in via Marchetti.