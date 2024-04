Cantiere all’Ite Carrara. Palestre nuove in un anno

Un corpo palestre del tutto riqualificato, moderno e messo in sicurezza anche dal punto di vista sismico e adeguato sotto il profilo dell’efficientamento energetico. Nel giro di un anno circa le palestre dell’Istituto Tecnico Economico “Carrara” saranno completamente ristrutturate e rimesse a nuovo dalla Provincia che in questi giorni ha aperto il cantiere affidato alla ditta Itaf Srl di Pistoia. Per presentare i lavori si è appena svolto un sopralluogo nella scuola con il presidente della Provincia Luca Menesini, l’arch. Fabrizio Mechini responsabile tecnico del settore edilizia scolastica e patrimonio dell’ente di Palazzo Ducale, il direttore dei lavori incaricato, Ing. Cristian Ricci e la dirigente scolastica Alessia Bechelli. Il complesso scolastico dell’Ite Carrara (che risale alla seconda metà degli anni ‘50) è già stato oggetto di vari interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica.

Gran parte dei fondi per riqualificare l’impianto sportivo è stata ottenuta dalla Provincia attraverso la candidatura ai bandi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e da cui la Provincia ha ottenuto un investimento di 1.6 milioni di euro; a questi si aggiungono 163 mila euro di contributo GSE (Gestore dei servizi energetici), 489 mila euro finanziati con FOI 2023 (Fondi Opere Indifferibili) e circa 1,2 milioni di euro tramite mutuo, per un quadro economico complessivo di circa 3.5 milioni di euro. Il progetto prevede opere di adeguamento sismico, di messa in sicurezza e di efficientamento energetico del corpo palestra e del corridoio di collegamento con l’adiacente padiglione “C”.