Cantiere all’ex convento. Messa in sicurezza e adeguamento energetico

Presentato ieri mattina in conferenza stampa il progetto di riqualificazione energetica e statica e messa in sicurezza sismica del Convento di San Francesco, che ospita la RSA. La conferenza di presentazione dei lavori si è tenuta con la partecipazione del Governatore della Misericordia Gabriele Brunini, del sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, di Simone Berni, fondatore BM srl e dell’architetto Silvia Baroni della Soprintendenza di Lucca. Presente Luca Marchi in rappresentanza della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca che ha sostenuto il progetto con un contributo economico.

Migliorare l’efficienza energetica e potenziare la sicurezza sismica sono gli obiettivi del progetto di riqualificazione, ad opera di Bm Srl, che interesserà la residenza sanitaria assistenziale della Misericordia di Borgo a Mozzano. "Non è un semplice cantiere, un luogo di lavoro – introduce il Governatore Gabriele Brunini - ma la prosecuzione di un sogno iniziato nel 1981 quando i Frati Minori francescani affidarono alla Misericordia l’antico Convento di San Francesco, costruito a partire dal 1524. Questi importanti lavori che si vanno realizzando ci aiuteranno a lavorare in questa RSA con il cuore e con le mani per il bene e la serenità degli anziani residenti".

I lavori, finanziati con gli incentivi per la riqualificazione energetica, veicolati attraverso la collaborazione di Eni Plenitude, saranno realizzati dall’impresa edile Bm Srl di Pietrasanta. "Accolgo con entusiasmo – ha commentato il sindaco Andreuccetti - questo importante progetto di riqualificazione che non potrà che portare benefici al personale e agli ospiti della struttura. Guardare al domani e progettare un futuro migliore significa agire oggi con attenzione e consapevolezza".

"Le soluzioni, i materiali e le tecniche adottate – spiega Berni - sono state scelte di concerto con la Sovrintendenza di Lucca per garantire l’ecosostenibilità dell’intervento e il rispetto del valore storico monumentale e architettonico dell’edificio. La struttura sarà dotata di uno stato energetico moderno e il sistema fotovoltaico non sarà visibile, per preservare la bellezza dell’immobile".

"Siamo molto soddisfatti della partnership con Eni Plenitude e Bm per la realizzazione di questi interventi, che la ditta si impegna a completare in tempi rapidi – ha concluso Brunini – con l’obiettivo di consegnarli entro la fine dell’anno. Confidiamo che questa importante opera di riqualificazione possa portare significativi benefici alla nostra RSA".

Marco Nicoli