“Canone In verso“ ultimo atto Le “Confessioni“ di Branduardi

Sarà Angelo Branduardi il protagonista dell’ultimo appuntamento di “Canone in verso“, il ciclo di incontri tra musica e poesia ideato e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Venerdì 8 settembre, alle 21, il cantautore salirà sul palco della Chiesa di San Francesco per presentare la sua autobiografia, “Confessioni di un malandrino“, una testimonianza preziosa che ogni appassionato di musica non dovrebbe mancare di leggere. A moderare la serata, in cui il maestro ci regalerà senza dubbio anche qualche “assaggio“ del suo immenso repertorio, sarà il giornalista e musicologo Fabio Zuffanti, curatore del libro. Parteciperà il pianista Fabio Valdemarin. I biglietti, gratuiti, saranno disponibili online a partire dalle ore 12 di martedì 5 settembre, sul sito www.fondazionecarilucca.it.

“Confessioni di un malandrino (Baldini+Castoldi, 2022)“, con una prefazione di Stefano Bollani e un’ampia appendice discografica a cura di Laura Gangemi, è l’opera in cui, alla soglia dei settant’anni, Angelo Branduardi ha scelto di raccontarsi, di svelarsi: dalla scoperta della passione per la musica all’infanzia trascorsa a Genova, dove conosce l’ambiente musicale della scuola genovese, dai tour in giro per l’Europa, alle ispirazioni delle sue creazioni; la famiglia, i concerti, gli incontri, i successi, le scelte giuste e quelle sbagliate, la luce e il buio del suo essere uomo prima che artista.

Il sottotitolo del volume, “Autobiografia di un cantore del mondo“, dice tanto dell’esperienza umana e poetica di Branduardi. Divulgatore di cultura, o meglio di culture, ha narrato le gesta di San Francesco e musicato poesie di Sergej Esenin e William Butler Yeats, scritto colonne sonore per il cinema, sperimentato con l’elettronica e raccontato innumerevoli favole e leggende. Per sé ha scelto la definizione di trovatore e ogni suo brano è un piccolo giro del mondo, per la quantità di spunti e strumenti messi in campo.

L’evento riprende l’ampio calendario di appuntamenti previsti nel 2023 per celebrare i dieci anni dalla riapertura del Complesso conventuale di San Francesco. Un grande cantore del santo nella basilica lucchese a lui dedicata è il modo migliore per riaprire i festeggiamenti, che proseguiranno a novembre con una nuova edizione delle Conversazioni, dal titolo Appunti di Viaggio, e con Marcovaldo, uno spettacolo dedicato ai bambini che consentirà inoltre di ricordare Italo Calvino a cento anni dalla nascita.