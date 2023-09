Attimi di paura in campo. Crolla canestro da basket

Altopascio (Lucca), 10 settembre 2023 – La struttura del canestro è crollata di colpo in maniera violenta e per pura fortuna sotto non c’era nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto gravi.

Il fatto si è verificato venerdì sera alla palestra di via Marconi, nel centro di Altopascio, dove era in programma la prima amichevole stagionale al termine della preparazione estiva della squadra locale, il Bama basket Altopascio, che milita in serie C. Quell’impianto non è omologato per le gare ufficiali, tanto è vero che il team rosablu emigra regolarmente da anni a Ponte Buggianese per disputare le partite casalinghe. Ma per un’amichevole è possibile comunque utilizzarlo. Gara prevista alle 20.30 e intorno alle 20, con gli atleti a fare riscaldamento, diversi ragazzini che, come accade in tutti i campi da basket, sono pronti ad asciugare con lo spazzolone il sudore lasciato dagli atleti sul parquet. Inoltre c’era anche il pubblico, a pochi metri dal canestro crollato, lato tribuna.

«Stavamo abbassando la struttura per sistemare la retina che si era sganciata - racconta il presidente del club, Sergio Guidi - abbiamo visto uscire l’olio e c’è stato il tonfo violentissimo. Il vetro non si è spaccato, ma se lì ci fosse stata una persona, il peso e la velocità con cui tutto è venuto giù, adesso saremmo a commentare una tragedia".

«Questi canestri - prosegue Guidi - sono stati installati nel 1992, trentuno anni fa. Sono esauriti, consunti, pericolosi, insicuri. Lo abbiamo già segnalato diverse volte all’amministrazione comunale e lo faremo ancora, però la situazione è insostenibile in questo impianto. Ci sono finestre ermeticamente chiuse e che non si possono aprire, tanto che all’interno, in estate ci sono circa 50 gradi centigradi. Stavolta è andata bene. Riparato il guasto, anche grazie all’intervento di un esperto con tanto di cric industriale che ha tirato di nuovo in piedi il canestro, zavorrato con una barra di ferro, in ritardo si è giocato. Ovviamente - conclude il patron - , tutto sotto la mia responsabilità. Lo abbiamo fatto per rispetto degli avversari, arrivati da Quarrata e degli spettatori". Per la cronaca, i pistoiesi, B Interregionale, si sono imposti 82-60.