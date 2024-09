Campo sportivo a Pieve San Paolo. Fine dei lavori prevista a primavera

Sarà terminata a primavera 2025 la riqualificazione del campo sportivo di Pieve San Paolo, finanziata con 900 mila euro provenienti dal PNRR. L’opera di riqualificazione dell’importante impianto sportivo prevede la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi e di una nuova recinzione dell’area gioco, nonché la demolizione di alcune strutture esistenti ad uso magazzino. Il nuovo blocco spogliatoi sarà realizzato nella zona centrale dell’area sportiva, adiacente al campo da gioco principale, e ospiterà 2 locali spogliatoio per atleti e due locali spogliatoio per giudici ed arbitri, oltre ad un locale di primo soccorso e visite mediche. Nell’area, nell’ambito di questi lavori di riqualificazione, è stata già completata la sostituzione della recinzione esistente con una rispondente alle prestazioni richieste dalle normative vigenti, che ha tra le sue caratteristiche una altezza minima di 2,30 metri. Saranno realizzati inoltre due varchi carrabili della larghezza di tre metri e due accessi pedonali.

"Obiettivo di questo intervento è quello di riqualificare e rinnovare un impianto sportivo del nostro territorio particolarmente importante nel panorama sportivo comunale - spiega il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi, - abbiamo lavorato anche durante l’estate per completare la recinzione, affinchè il campo fosse usufruibile per l’inizio del campionato e ci stiamo coordinando con la società sportiva Pieve San Paolo per la parte rimanente dei lavori e, in particolare, per la realizzazione dei nuovi spogliatoi. Stiamo monitorando costantemente i lavori in collaborazione con le consigliere comunali Roberta Sbrana e Marianna Modestino che ringrazio. E’ nostra intenzione proseguire l’opera di riqualificazione per dotare questa struttura sportiva anche di nuove tribune, nuovi servizi igienici per il pubblico e per risistemare gli spazi esterni compresa l’area di parcheggio".

"Un intervento – conclude il numero due di piazza Moro - che nel complesso si inserisce nel percorso di miglioramento e valorizzazione degli impianti sportivi del nostro territorio che stiamo portando avanti per consentire la pratica dello sport in luoghi più funzionali, attrezzati e sicuri". In dirittura d’arrivo dovrebbe essere anche il campo sportivo di Capannori che rientra nell’attesissima Cittadella dello Sport.

Massimo Stefanini