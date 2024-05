Campo di Pieve San Paolo. Iniziano i lavori di recupero con i fondi del Pnrr

Tutto pronto per l’inizio dei lavori di recupero e adeguamento funzionale del primo lotto che andrà a interessare il rifacimento dell’impianto sportivo dell’Unione sportiva Pieve San Paolo. Lo annunciano i vertici della società di calcio. Si tratta di circa 600mila euro finanziati dall’Unione europea e che rientrano nei fondi del Pnrr, un intervento tanto atteso dalla società che oggi ospita circa 270 atleti ed è impegnata, dal 1985, a diffondere la cultura sportiva a vantaggio del benessere generale dei giovani atleti.

"Ormai attendiamo la fine del torneo – dichiara il presidente dell’Us Pieve San Paolo, Giancarlo Puttini – e il primo lotto degli interventi previsti potrà partire; i lavori prevedono il rifacimento, mediante dislocazione da quella attuale, dei locali adibiti a spogliatoi e segreteria, mentre alcuni interventi preliminari di rifacimento della recinzione, è già in atto". Gli spogliatoi, attualmente, sono situati all’ingresso, prospicienti la via Malfatti ma, alla luce del raddoppio della linea ferroviaria, la normativa non consente il permanere del manufatto per ragioni tecniche, fra tutte le distanze di rispetto e la sicurezza.

"Gli spogliatoi saranno spostati in un’altra zona – prosegue Puttini – qui troveranno spazio locali di servizio, così come sarà abbattuta l’attuale tribuna per realizzarne una nuova; la struttura sarà provvista d i pannelli solari e prevede il recupero delle acque meteoriche dando all’impianto una connotazione di migliore efficienza energetica e di modernità". Un intervento importante in una struttura di circa 400 metri quadrati comprensiva di un campo in erba, uno di calcetto e uno sussidiario ai quali si aggiunge un’altra porzione, in affitto, per gli allenamenti, e che va a inserirsi in un percorso – quello della società – che vede da sempre i dirigenti sportivi impegnati in una missione: il benessere dei giovani. "I nostri sforzi durano da anni – precisa il presidente della società – e sono sempre stati finalizzati all’inclusione dei ragazzi affinché attraverso lo sport si possano sviluppare concetti basilari quali il rispetto reciproco e la voglia di fare squadra; l’intervento sulla struttura, ripaga in buona parte il nostro impegno e per questo, a nome della società, voglio ringraziare l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo per aver creduto nella valenza del nostro obiettivo".

La società si inserisce in un contesto di paese e, come lo stesso Puttini conferma, "è sempre disponibile alle sollecitazioni che possono arrivare dagli abitanti e aperta a iniziative che abbiano il fine di rendere la struttura un punto di aggregazione per i giovani e le loro famiglie".

