Campioni d’inverno. Soddisfazione Libertas

Libertas

78

Vela

57

LIBERTAS: Canciello 20, Servadio 2, Mattei, Lorenzi 15, Fracassini 15, Lombardi, Piercecchi 5, Guidi 7, Cecconi 14, Brunelli, Tonacci. All. M. Romani.

VELA: Giannini ne, Giammattei, Ghiselli 4, Albizzi 11, Taylor, Plaia, L. Simonelli 5, Bo 9, l. Romani 3, Biagiotti 15, Lopes 10, P. Simonelli. All. Bonuccelli.

Arbitri: Sferruzza di Firenze, Matteo di Altopascio. Note: parziali: 29-15, 41-28, 65-45.

Libertas campione d’inverno. Il successo nel derby contro Vela Viareggio per 79 a 57 conferma il primo posto del girone A di Prima Divisione al termine di una prima fase giocata benissimo dai biancorossi. Ottimo il rientro dopo la sosta natalizia, già nel primo quarto i lucchesi vanno avanti con un bel 29-15, nonostante Vela, abbia cercato di rimanere in scia. Nel secondo quarto il ritmo si è assestato, con qualche punto recuperato da Viareggio, complice qualche errore di troppo dei biancorossi, che hanno comunque chiuso in vantaggio, contenendo bene gli avversari. Il terzo quarto ha chiuso i conti, con la Libertas che è ripartita determinata ed ha raggiunto i 23 punti di vantaggio, e la partita ha preso la piega giusta con eccellenti giocate.

I lunghi hanno dominato offensivamente, con Canciello e Fracassini, ma anche Piercecchi che ha dato tanta energia. Ma anche gli esterni con Cecconi e Lorenzi che hanno tenuto la pericolosità. Nell’ultimo quarto hanno tenuto alta la concentrazione. "I miei ragazzi – ha commentato coach Romani – sono stati bravi a semplificare una partita difficile. Grossi meriti a loro, nell’aver reso Viareggio un avversario non in grado di far male. Con questa vittoria conquistiamo il titolo di campione d’inverno che non conta niente, ma va sottolineato. C’è molta soddisfazione, ci mancano ancora delle vittorie per conquistare il nostro obiettivo la salvezza. Proveremo a lottare fino alla fine perché vogliamo mantenere questa posizione in classifica".

Alessia Lombardi