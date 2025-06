Campane a (tutta) festa. La Madonna delle Grazie riapre le porte alla Corba

Dopo tanto impegno collettivo, con più di qualche scoglio da superare, come il recente atto vandalico subito, che ha soprattutto rattristato gli abitanti, domani, a partire dalle 17.45 circa, ci sarà l’attesa inaugurazione della Chiesa della Madonna delle Grazie alla Corba, nel comune di Castiglione di Garfagnana. Un traguardo raggiunto grazie all’appoggio di enti, istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini volenterosi, come ben descritto recentemente dal presidente della Pro Loco Castiglione, Alessandro Lupetti, proprio sulle pagine del nostro giornale.

A lanciare la possibilità di un restauro e di una rivitalizzazione del luogo di culto, per una auspicata ripresa dei riti, che si ricorda furono sospesi nel lontano 2013 dopo l’ultima funzione religiosa celebrata in occasione della festa della Natività di Maria, fu proprio la Pro Loco Castiglione quando, nel 2021, lanciò pubblicamente l’eloquente messaggio "Salviamo la Chiesa della Corba".

"Un messaggio che ha smosso gli animi della nostra comunità e soprattutto dei tanti che pativano particolarmente il progressivo abbandono di questo luogo unico, per la bellezza, la storia e la spiritualità che vi si respira – ricorda il presidente Alessandro Lupetti – La chiesa della "Corba" è da sempre un luogo rappresentativo del nostro territorio e il forte legame con la comunità di Castiglione è reso tangibile dall’impegno e dalle risorse messe generosamente a disposizione per il suo restauro, sforzi che la rendono di nuovo accessibile a fedeli e visitatori dopo tanti anni, come abbiamo voluto riportare anche nei cartelli informativi che i visitatori troveranno al suo esterno. Ci saremo tutti e sarà festa grande, in onore della nostra storia e dei nostri avi che hanno costruito e gelosamente custodito questo bene prezioso per l’intera comunità".

Il programma inaugurale prevede una prima introduzione a cura di Ettore Benedetti, Pro Loco Garfagnana APS, alle 17.45, che sarà seguita dall’intervento illustrativo sulla chiesa della Madonna delle Grazie di Matteo Marcalli, presidente di Ama Cultura.

Sono previsti, inoltre, gli interventi di Tiziano Suffredini, tecnico che, insieme all’architetto Saverio Mustur, ha seguito i lavori di ristrutturazione dell’edificio sacro. Dopo la presentazione del nuovo cartello descrittivo, finanziato dalla Pro Loco Castiglione, intorno alle 18.30, sarà celebrata la Santa Messa dal parroco don Riccardo Micheli e alla 19-30 si esibiranno in concerto i componenti del Coro "Voci del Serchio". Da sottolineare anche la presenza dei Campanari del gruppo di Chiozza e il convivio finale offerto dalle attività di ristorazione del territorio.

Fiorella Corti