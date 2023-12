Camioncino in manovra urta a fa cadere la colonna in marmo di piazza Napoleone

Due persone denunciate e quattro multe per una somma totale superiore ai 10mila euro. E’ questo il primo bilancio dell’attività di indagine successiva al blitz della polizia alla maxi-festa con 800 persone di sabato in una villa a Camigliano.

Il controllo era scattato intorno alla mezzanotte e gli agenti della polizia municipale avevano accertato che era in corso un vero e proprio evento di pubblico spettacolo dove erano presenti circa 800 persone, addetti ai servizi di controllo non iscritti al registro prefettizio, gli organizzatori dell’evento non erano in possesso di licenza di pubblico spettacolo né di somministrazione di alimenti e bevande.

Nella limonaia della villa era stato allestito un palco con Dj ed un’area riservata alla somministrazione di bevande, la calca era tale da non consentire il libero movimento, la stanza non era dotata di uscite di sicurezza e non aveva le caratteristiche antincendio previste.

All’esito dei primi accertamenti due persone sono state indagate in stato di libertà per aver messo in atto un evento di pubblico spettacolo e per aver impiegato personale addetto ai servizi di controllo senza le previste licenze. Tre persone sono state sanzionate amministrativamente per aver svolto mansioni di addetti ai servizi di controllo senza essere regolarmente registrati negli elenchi prefettizi, inoltre all’organizzatore sono state elevate quattro violazioni per la gestione di personale addetto ai servizi di controllo senza licenza, una sanzione per somministrazione di bevande senza licenza ed una per attività di pubblico spettacolo senza licenza, per un totale di circa 10.000 euro.