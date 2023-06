Lucca per le strade di tutta Italia, ecco il camion con le foto della città: "La realizzazione di un sogno"

Lucca, 18 giugno 2023 – Sfreccerà lungo strade e autostrade di tutta Italia il nuovo camion di Giuseppe Cinquini che ha deciso di far stampare sul telone che riveste l’autoarticolato, tre suggestive immagini di Lucca. Sedici metri di fiancate rivestite dalle fotografie del centro storico visto da una posizione aerea, di piazza Anfiteatro e delle Mura urbane. Così Giuseppe Cinquini, titolare della “Giuseppe Cinquini e figlio”, azienda del settore autotrasporti con sede a Toringo di Capannori, ha deciso di rendere omaggio alla città. Per Lucca, indubbiamente, una forma di ulteriore promozione, al di là di quelle canoniche: il camion, infatti, è un vettore naturale che, viaggiando, diffonde queste belle immagini. Per questo particolare evento, la Cna di Lucca ha diffuso una nota nella quale si spiega che "per il titolare degli autotrasporti Cinquini Paolo e figlio, è la realizzazione di un sogno su cui sta lavorando da anni". A spiegarlo, è lo stesso Cinquini. "L’idea di mettere le immagini di Lucca su uno dei miei mezzi più belli, è nata oltre tre anni fa ma la pandemia ha bloccato tutto il progetto, poi la difficoltà è stata quella di trovare un’azienda che fosse in grado di concretizzare in modo così professionale; è stata un’impresa artigianale di Napoli che è riuscita a realizzare i teloni per il rimorchio, che seguirà la motrice di colore verde scuro". Nei sedici metri e mezzo delle due fiancate è possibile vedere nitidamente ogni singolo oggetto della fotografia, senza alcuna perdita di definizione.

"Volevo fosse un’iniziativa di cui la città potesse andare fiera – prosegue Cinquini – ma nasce esclusivamente dalla mia voglia di rendere omaggio ad un posto così bello come Lucca". La novità non è passata inosservata agli amministratori della città. L’assessora Paola Granucci e il consigliere Stefano Pierini, sono stati fra i primi, insieme al presidente della Provincia Luca Menesini, ai quali è stato mostrato il mezzo con la nuova “livrea”.

“E’ emozionante – dichiara l’assessora Granucci – vedere Lucca riprodotta in queste dimensioni e sarà nostra cura valorizzare questo progetto al massimo; si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere a cui va tutto il nostro apprezzamento". Sulla fiancata del telone compare la scritta “Tutti hanno un sogno, il mio lo sto guardando”. Prosegue la nota di Cna: "Gli interni della motrice sembrano quelli di uno yacht per la comodità e preziosità dei particolari dedicati a chi deve passare molto tempo a bordo; sul retro della motrice c’è un’ulteriore particolarità: le immagini della storiadella famiglia con le foto dei momenti più importanti della loro attività". Conclude Cinquini: "Lo abbiamo riportato alla sede facendo la strada di notte, perché volevamo che a vederlo per primi fossero proprio i lucchesi".

Mau.Guc.