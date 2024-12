Camion distrutto dalle fiamme, riaperta la strada dopo il complesso intervento dei vigili del fuoco

Porcari (Lucca), 24 dicembre 2024 – E’ stata riaperta al traffico la Provinciale Romana in corrispondenza di Porcari, nella Piana di Lucca, dove ieri pomeriggio un camion che trasportava bobine di carta, è stato distrutto da un vasto incendio scoppiato per cause ancora in corso di accertamento. L’autista per fortuna ha fatto in tempo a mettersi in salvo.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo, si è posto il problema di estrarre il gas naturale liquido, GNL, dal serbatoio del Tir. Operazione necessaria per mettere in sicurezza la zona dove non ci sono abitazioni, ma diverse aziende. Per prelevare il propellente dal mezzo pesante, è stato necessario richiedere l’intervento di una speciale apparecchiatura non presente in Toscana e che è dovuta partire da Roma.

La strada Provinciale è stata chiusa lunedì sera dalla rotonda dei Ginesi, zona Esselunga, fino alla rotatoria di via Marraccini che conduce al palazzo comunale per intenderci. Un tratto abbastanza lungo su una arteria trafficatissima, per la presenza di numerose attività produttive che tra l’altro dovevano rimanere chiuse oggi. Nel frattempo, però, la macchina dalla capitale è arrivata in serata.

“L’estrazione del carburante è partita intorno alle 22,30 – spiega il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari – e all’una, nella notte tra tra lunedì e martedì, era praticamente tutto finito. Il camion è stato spostato altrove e verso le due del mattino la strada è stata riaperta. Un grazie particolare lo rivolgo a vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale, Prefettura, Protezione Civile della Provincia di Lucca, alla nostra Croce Verde. Tutti hanno lavorato per la sicurezza, perché con il gas non si scherza e le ultime tragedie, sia in siti industriali, sia purtroppo in abitazioni private, lo stanno a dimostrare. Capisco, – chiosa il primo cittadino, – i disagi ma dovevamo gestire una situazione critica e potenzialmente pericolosa”.