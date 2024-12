Camion distrutto dalle fiamme. La via Romana resta chiusa per eliminare il gas dal serbatoio

Un camion che trasportava bobine di carta è andato distrutto in pochi minuti. Per cause in corso di accertamento sul carico si è innescato un vasto incendio. L’autista si è salvato. E’ accaduto ieri pomeriggio in via Puccini, conosciuta anche come Romana, nel tratto che attraversa Porcari.

Strada chiusa da ieri sera, per tutta la notte e lo sarà anche nella giornata di oggi, dall’intersezione con la rotonda di via Marraccini fino a quella dei Ginesi, zona Esselunga per intenderci, in entrambe le direzioni ovviamente, fino a quando non sarà svuotato completamente il serbatoio del Tir alimentato a gas GNL.

Sul posto sono subito intervenute una squadra di vigili del fuoco della sede centrale più due autobotti provenienti da Lucca e Pistoia.

Vista la particolare delicatezza dell’intervento, per travasare il gas contenuto nel serbatoio, è stato richiesto l’intervento del nucleo NBCR proveniente da Roma. Tutte le aziende dell’area rimarranno chiuse, anche perché nessuno potrà accedervi. Il traffico sarà completamente chiuso.

"I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e hanno domato il rogo, ma per eseguire la completa bonifica e metterla in sicurezza - spiega il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari - il propellente va trasferito e per fare questo bisogna far intervenire un mezzo speciale che deve arrivare da fuori Regione. Non c’è in Toscana. Quindi servirà tempo prima che arrivi sul posto e per effettuare la delicatissima operazione. Quando questa verrà posta in essere, in un raggio di diversi metri non ci dovrà essere nessuno. Per fortuna non ci sono abitazioni private. Ma le imprese vicine rimarranno chiuse".

"Abbiamo dovuto creare una zona di sicurezza per gli operatori di vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri, arrivati sul posto e a garanzia di chi oggi interverrà per rimuovere il potenziale pericolo, costituito dal gas rimasto - aggiunge il primo cittadino di Porcari - . Una volta risolto questo problema, si potrà pensare a rimuovere i pesanti rotoli di carta, le bobine e successivamente riaprire alla circolazione".

"Chiedo a tutti la massima collaborazione - chiosa il primo cittadino - , poiché si tratta di una questione piuttosto delicata". L’autostrada può rappresentare una soluzione alternativa alla circolazione, sul tratto Capannori-Altopascio, oppure si può transitare dal centro di Porcari, zona stadio e raccordarsi di nuovo con la Provinciale in località Gossi e da lì proseguire verso Altopascio o Montecarlo.

Massimo Stefanini