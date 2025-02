Camigliano, sistemata la palestra piccola

In attesa di due sedi distinte, la nuova scuola dell’infanzia e la primaria di Camigliano, a primavera l’amministrazione comunale realizzerà lavori di manutenzione straordinaria alla palestra piccola della scuola dell’istituto scolastico di Camigliano frequentata dagli alunni della scuola primaria di Camigliano. I lavori, per un investimento di circa 50mila euro, riguarderanno in particolare la copertura dell’edificio che sarà completamente rifatta. Saranno rimossi l’attuale strato isolante e l’impermeabilizzazione che aranno sostituiti con nuovi materiali performanti e garantiti.

"Si tratta di un intervento atteso e molto importante che andrà a risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni d’acqua che si verificano all’interno dell’impianto sportivo a causa di criticità che attualmente interessano la copertura provocando disagi - spiega il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi - il tetto della palestra sarà completamente ristrutturato con materiali di ultima generazione in grado di garantire ottima tenuta ed evitare così problematiche. E’ stato fatto questo investimento affinché gli alunni della primaria di Camigliano possano svolgere attività fisica in un impianto sportivo adeguato e confortevole, così come le associazioni sportive che la utilizzano per i corsi sportivi comunali. Un intervento che evidenzia l’attenzione della nostra amministrazione alle strutture scolastiche, sia per quanto riguarda le manutenzioni per assicurare agli studenti luoghi belli, confortevoli e sicuri che la costruzione di nuovi istituti".

M.S.