Cameriere, fabbro cuoco e aiuto pizzaiolo

1 cameriere/a. Lo cerca bar pizzeria della Media Valle, con mansioni di servizio ai tavoli e aiuto alle funzioni del bar. Orario di lavoro full time settimanale, con flessibilità da concordare con il titolare. Zona di lavoro: Barga centro. Per candidarsi, cell. 347.8789365.

1 cuoco/a - aiuto pizzaiolo, per ristorante della Media Valle, che si occupi di preparare gli ingredienti e farcire le pizze. Preferibile esperienza nella mansione. Si offre un contratto a tempo determinato, con possibile trasformazione in indeterminato, orario part time (da mercoledì a domenica per 6 ore al giorno). Per candidature rivolgersi a cell. 340.3948943 oppure e-mail: [email protected].

1 fabbro. La persona ricercata dovrà occuparsi di produzione di arredi in ferro, riparazione e restauro oggetti in ferro. Richieste: esperienza nella mansione. Lavoro a tempo indeterminato.