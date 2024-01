Camera di Commercio. Visure in tempi record

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest vince la sfida dei tempi. L’ente camerale che vede anche la nostra provincia al suo interno, ha concluso l’anno 2023 facendo registrare un tempo medio di evasione delle pratiche di 1,3 giorni. In pratica, meno di 36 ore contro il dato nazionale del sistema camerale che è pari a 5,3 giorni. Significa che imprese e professionisti che richiedono di iscrivere atti costitutivi, statuti, bilanci di esercizio, nomina e cessazione degli organi amministrativi e di controllo, attività economica esercitata, ecc. ottengono la visura camerale aggiornata in poche ore.

Sul fronte degli strumenti di "firma digitale" gli sportelli dell’ente camerale hanno rilasciato oltre 10.000 dispositivi. Si tratta di strumenti (smart card, token) che consentono di firmare documenti da PC o smartphone con il valore legale della firma autografa, garantendone integrità, autenticità, non ripudiabilità. I dispositivi possono essere richiesti direttamente allo sportello con rilascio immediato, oppure on online tramite riconoscimento da remoto. I dispositivi vengono rilasciati attivi direttamente allo sportello su appuntamento. Per info e dettagli sulle modalità e sui costi consultare il sito web tno.camcom.it.

La nuova Camera ha rilasciato anche 3.032 carte tachigrafiche, le carte utilizzate dai camionisti necessari per la guida e la gestione dei mezzi di trasporto dotati di cronotachigrafo digitale. Infine, sono stati emessi 16.000 documenti e certificati per l’esportazione, anch’essi prenotabili on line, chiedendo un appuntamento per il ritiro o la consegna a domicilio. Numeri indubbiamente molto significativi.

"Risultati di grande soddisfazione - dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest - specie se si tiene conto che il 2023 è stato il primo anno di operatività nella nuova Camera a valle della fusione. Tempi rapidi, massima copertura in termini di orario dei 5 sportelli fisici, sportello digitale sempre accessibile. Non è stato facile gestire la complessità delle relazioni e armonizzare le prassi in essere, ma anche grazie alla struttura ci siamo riusciti. E ora abbiamo completato anche il processo di armonizzazione con servizi del tutto armonizzati sulle tre province".