Camelie d’autunno: trekking, musica, esposizione e menu’ tipici

Tre week-end in ottobre e uno, quello dei frantoi aperti, dopo i Comics. Al via nel Compitese la mostra autunnale delle camelie. In programma mostre, visite guidate al camelieto e al Borgo delle camelie, trekking, incontri culturali e spettacoli. Non solo danza e jazz, ma anche canzoni popolari. Il programma della manifestazione, da noi anticipato nei giorni scorsi, è stato presentato dall’assessore alla Cultura, Francesco Cecchetti, dal presidente del Centro Culturale Compitese, Francesco Passaglia e dalla Fiduciaria della Condotta Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi, Elena Pardini. In ognuno dei sei giorni di mostra, presso il Centro Culturale Compitese, che organizza la manifestazione in collaborazione col Comune di Capannori e con molte altre realtà del territorio, sarà possibile pranzare gustando piatti tipici della tradizione locale. Nell’ultimo week-end, la Mostra, grazie alla collaborazione con Slow Food, ospiterà per la prima volta “Slow Beans“, evento biennale della comunità leguminosa che porterà i produttori di fagioli provenienti non solo dalla Toscana, ma anche da tutta Italia e persino dall’estero.

Ma. Ste.