Cambia il prefetto. Da Siracusa arriva la dottoressa Scaduto

Dopo quasi quattro anni alla guida dell’Ufficio territoriale del Governo a Palazzo Ducale, il prefetto Francesco Esposito lascia Lucca e va a dirigere la prefettura di Salerno. Al suo posto arriva la dottoressa Giuseppa Scaduto, proveniente da quella di Siracusa. Le nomine, decise ieri dal Consiglio dei ministri, hanno riguardato varie città italiane.

La dottoressa Giuseppa Scaduto, 62 anni, è nata a Enna, è sposata ed ha un figlio. Laureata in scienze politiche con il massimo dei voti e la lode, è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti della Sicilia. Nell’amministrazione civile dell’interno dal 1990, ha iniziato la carriera alla prefettura di Caltanissetta dove ha svolto numerosi incarichi tra cui capo di gabinetto e dirigente di area come ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile, immigrazione, illeciti depenalizzati.

Nel 2010, è stata assegnata alla prefettura di Siracusa con l’incarico di vicario del prefetto e nel 2013 alla prefettura di Milano come capo di gabinetto. E’ stata stata anche referente per il Gabinetto del Ministro per l’anticorruzione, sviluppando molte iniziative in collaborazione con l’ANAC, tra cui la realizzazione del progetto di servizio civile denominato "Piano Nazionale Anticorruzione: diffondere la cultura della legalità nella pubblica amministrazione", e ha collaborato all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per i profili di interesse del Ministero dell’interno. Dal giugno 2016 al marzo 2019, è stata vicario del prefetto di Palermo. Gli ultimi suoi incarichi sono stati dal 1° aprile al 1° dicembre 2019, prefetto di Enna e dal 2 dicembre 2019, prefetto della provincia di Siracusa.

Dunque nella nostra città torna ancora una volta una donna a ricoprire questo importante incarico di vertice. In passato alla guida della prefettura di Lucca ci sono infatti state la dottoressa Giovanna Cagliostro, a Palazzo Ducale dal novembre 2012 al febbraio 2017 e la dottoressa Maria Laura Simonetti che le era succeduta fino all’aprile 2019, data del suo pensionamento.

Un saluto dunque al prefetto uscente Francesco Esposito, 58 anni, che va a dirigere proprio la prefettura della sua città natale, Salerno. Il nostro giornale lo ringrazia e gli augura un buon lavoro nel nuovo importante incarico.

Paolo Pacini