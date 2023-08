Calendario Visite Guidate a Lucca: Notte Bianca di Lucca 26 Agosto

Conto alla rovescia per la Notte Bianca di Lucca, che sabato 26 agosto torna con l’edizione numero 10 della sua storia. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto, si ripresenta al suo pubblico con un programma come sempre molto ampio, capace di spaziare dall’arte alla cultura, passando per l’intrattenimento e iniziative per un pubblico di tutte le età, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti.

In programma anche quest’anno numerose visite guidate: “Le Mura di Lucca, da una sorpresa ad un’altra – visita dei sotterranei”; “San Martino, la cattedrale dello Zodiaco”; “Una notta di mezza estate a palazzo – visita a Palazzo Mansi”; “Lucca dark – tour serale alla scoperta del lato più oscuro e misterioso della città fra delitti passionali, intrighi e leggende”; “Via dei Fossi – storia della strada più insolita di Lucca”; “Le donne di Lucca – alla scoperta del fascino”; “I tesori nascosti di piazza San Pietro Somaldi”; “Lucrezia Buonvisi – delitto e passione nella Lucca del ‘500”.

Questo il loro elenco, con partecipazione gratuita per il pubblico, ma a numero chiuso e per questa ragione con prenotazione obbligatoria. Per prenotarsi a una di queste visite è possibile chiamare al numero di telefono 0583.583150 (Centro informazioni turistiche di Metro a piazzale Verdi, aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18) oppure scrivere all’indirizzo mail [email protected]: l’invito per tutti gli interessati è quello di chiamare quanto prima, visto appunto il numero chiuso di posti disponibili.

Questi percorsi verranno illustrati dalle guide turistiche di Lucca Info&guide e della Cooperativa La Giunchiglia, che Confcommercio ringrazia così come la società Metro che si occupa di raccogliere le prenotazioni. Per seguire tutti gli aggiornamenti è a disposizione la pagina Facebook ufficiale della manifestazione “Notte Bianca Lucca”.