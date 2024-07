Caldo, boom di accessi al pronto soccorso a Lucca. Ecco i servizi di rinforzo dell’Asl

Lucca, 17 luglio 2024 – Il caldo avanza e l’Asl rafforza la rete dei servizi in risposta alle richieste di cura e assistenza per l’emergenza dettata dal clima, nell’ottica di ridurre gli accessi inappropriati al Pronto Soccorso. I dati che ci fornisce l’azienda sanitaria lo certificano: è in atto un vero e proprio “assalto“ al Pronto Soccorso del San Luca. Non è escluso che nell’arco del 2024 si arrivi a toccare la sogna di 60mila accessi.

Nei primi sei mesi dell’anno gli accessi sono già 28.730, nel solo mese di giugno sono stati in totale 5.004. L’anno è subito partito in “quarta“ per quanto riguarda il pronto soccorso. Nella prima settimana di gennaio erano stati 1.043 gli accessi al pronto soccorso con ben 125 ricoveri. In quel caso i pazienti erano stati soprattutto anziani affetti da bronchiti e influenza. In questi giorni è il caldo a dettare l’agenda e a aggravare la percezione di qualunque malessere, anche se al momento non risultano casi specifici di ricoveri determinati dalle alte temperature. L’Azienda USL Toscana nord ovest coglie l’occasione per mettere in evidenzia in via preventiva le azioni organizzative e le corrette raccomandazioni per contrastare gli effetti delle ondate di calore che si prevedono nelle prossime settimane, in attuazione delle indicazioni ministeriali e regionali.

In particolare, questi i riferimenti per i cittadini del territorio della Zona Piana di Lucca in ordine di priorità. “Il primo riferimento - spiega la direttrice della Zona distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti - è il proprio medico di medicina generale nei giorni feriali e il medico della continuità assistenziale (ex guardia medica) la notte e nei giorni festivi e prefestivi. Le persone fragili già in carico agli infermieri di famiglia hanno a disposizione, oltre che il numero del proprio medico curante, anche il numero di telefono dell’infermiere di riferimento. Si prevede, come avviene in tutto il territorio aziendale, un’ulteriore azione proattiva proprio da parte dell’infermiere di famiglia sugli assistiti in carico per verificarne lo stato di salute“.

“In questo particolare periodo - dal 20 luglio al 31 agosto - a integrazione del rafforzamento previsto, la Zona distretto Piana di Lucca - informa la dottoressa Lo Presti – mette a disposizione il numero telefonico 0583 055838 tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13 a cui i cittadini possono rivolgersi per segnalare situazioni di difficoltà: sarà così possibile orientare la richiesta nell’ambito dei servizi disponibili sul territorio a valenza socio- sanitaria”.

I consigli sono sempre i soliti, evitare di uscire nelle ore calde, tra le 12 e le 17-18, bagnarsi di frequente e bere molto, anche in assenza di sete. Pasti leggeri con molta frutta e verdura e vestiti comodi, possibilmente in fibre naturali. Il classico “rifugio“ funzionale anche alle esigenze quotidiane di casa resta il supermercato, dove l’aria climatizzata dona uno scampolo di paradiso. Una spesa “fresca“ che sono in molti a concedersi di frequente in questo periodo, mentre, grazie anche agli sconti, aumentano le vendite di ventilatori e condizionatori, preziosi alleati per riconciliarsi con un’estate ritardataria ma che ora inizia a farsi sentire.

