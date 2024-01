“Caldaia nuova, impianti vecchi: così non va“

“Purtroppo ciò che sta accadendo discende direttamente dal cantiere fermo del nuovo padiglione – premette la dirigente, Alessia Bechelli (foto in alto) –. Purtroppo le ditte sono evidentemente distratte dai lavori finanziati con i fondi Pnrr, e questo intervento è rimasto fermo al palo. E’ da tanto che abbiamo problemi di riscaldamento. Due anni fa la Provincia sostituì la centrale termica che però evidentemente dialoga con difficoltà con impianti che sono ormai vecchi. Non è certo un problema che abbiamo solo noi. Ma la Provincia è molto collaborativa, i tecnici erano da noi anche stamani per verificare quali classi soffrono di più il problema e attuare interventi mirati. Il ritorno dalle vacanze ci ha fatto trovare l’edificio al freddo, effettivamente la situazione era pesante, poi è migliorata. La soluzione può essere quella di allungare l’orario di riscaldamento“. “So dell’intenzione degli studenti di scioperare – dice la preside –. Voglio ringraziare i rappresentanti di classe per come si sono mossi nel comunicarlo a noi, rispettosamente, e anche alla Digos“.