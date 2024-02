Caffè delle Mura pronto a riaprire ”Ecco come sarà la nostra gestione“

Un locale da far rivivere non per pochi momenti al giorno, ma per il maggior numero possibile di ore e per tutto l’anno, destinato, prima di tutto, ma non solo, ai lucchesi

. Ecco l’obiettivo della nuova gestione del Caffé delle Mura targata Umberto srl, ovvero i titolari della pizzeria di piazza Napoleone che nel novembre scorso si sono aggiudicati l’asta per la gestione del locale. ù

Il primo taglio del nastro, quello relativo a una parte dell’area esterna allo stabile, segnatamente la parte del baluardo che si affaccia verso Porta San Pietro, è ormai imminente.

Verso la metà di marzo scatterà il via, come confermano i fratelli Umberto e Simone Costa. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di risistemazione del giardino, del chiosco che fungerà da bar e dell’impianti di illuminazione, questi ultimi grazie al lavoro della ditta Baldassari, mentre occorreranno altre settimane per il via libera all’interno (l’inaugurazione dovrebbe scattare a aprile) dove l’arredamento sarà praticamente tutto nuovo di zecca.

E dove verrà creata anche una cucina a parte per la produzione di cibi per celiaci. Sul tetto, è in fase di ripulitura anche la splendida terrazza da dove si gode un panorama mozzafiato della città e dove verranno servite colazioni e aperitivi.

Mattino, colazione. Pomeriggio, pranzi. Sera, aperitivi, cene e spettacoli. In pratica, nelle intenzioni dei fratelli Costa, il Caffè delle Mura dovrà tornare a vivere interamente le giornate, scandendo le ore semmai con tipi diversi di clientela.

"Ci immaginiamo – spiegano i fratelli Costa – un locale a 360°, prima di tutto destinato ai lucchesi, dove sarà possibile fare colazione, leggere il giornale e godersi il panorama della terrazza, ma anche pranzare o cenare o, ancora fare un aperitivo. Così come, una parte del baluardo (quella che si affaccia verso il campo Balilla ndr), sarà a disposizione delle famiglie e dei bambini per riposarsi, giocare, guardare il panorama".

Anche sull’approccio che il locale dovrà avere i fratelli Costa hanno le idee chiare: " I cancelli – dicono – vogliamo che siano sempre aperti: deve essere uno spazio che torna a vivere, uno spazio da vivere. Stiamo lavorando anche per creare qualche spettacolo serale, ma la priorità ora è la riapertura: di questi ultimi ci sarà modo di riparlarne quando avremo concluso e individuato i professionisti giusti. Quante persone lavoreranno nella struttura? Tra le 30 e le 40".

Quanto alla proposta in cucina, detto che verrà servita una pizza diversa da quella che viene offerta nel locale di piazza Napoleone, non mancheranno anche primi e secondi piatti.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: meno di un mese e il locale inizierà a farsi conoscere.

O riconoscere, visto che da queste parti ci sono passate intere generazioni di lucchesi. Con la speranza che la nuova gestione dia finalmente quel lustro che un locale di questa portata merita.