Cade da cavallo, paura per una giovane donna

Montecarlo (Lucca), 1 settembre 2024 – Incidente in un campo in via San Piero a Montecarlo questa mattina, 1 settembre. Secondo le prime informazioni una donna di 24 anni è caduta da cavallo procurandosi un trauma cranico e un trauma a una spalla. La giovane è stata portata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lucca. Sul posto l’ambulanza con medico della Misericordia di Montecarlo. Inizialmente era stato allertato anche Pegaso, il cui intervento non è poi stato ritenuto necessario.