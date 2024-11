Cacciatore in codice rosso a Pisa

Brutta avventura nella giornata di ieri per un cacciatore di cinghiali che, con un gruppo di amici con la stessa passione, è scivolato lungo un dirupo per circa venti metri. La battuta di caccia era già iniziata da diverse ore nell’area boschivi sopra il borgo di Sommocolonia, nel comune di Barga, quando l’uomo, Davide Pioli, abitante nel comune di Fosciandora, mentre pare cercasse di recuperare un ungulato abbattuto, è improvvisamente precipitato nel precipizio. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei compagni di battuta che , intorno alle 15, hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. Sul posto si è portata una squadra di tecnici che dopo le prime verifiche ha richiesto l’ intervento dell’elisoccorso regionale, registrando una importante gravità delle condizioni del ferito. L’uomo, che ha riportato gravi traumi, è stato successivamente imbarellato e caricato sull’elicottero Pegaso 3 allo scadere delle effemeridi. In supporto all’intervento, anche i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana.

Il cacciatore che, riferiscono gli amici presenti, non avrebbe perso conoscenza nonostante la spaventosa caduta, è stato poi trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del nosocomio pisano di Cisanello per gli approfondimenti sanitari del caso e non sarebbe in pericolo di vita.