Caccia al tesoro botanico nel parco di Villa Reale

Villa Reale di Marlia torna a ospitare la Caccia al tesoro botanico di Pasquetta di Grandi Giardini Italiani. Un’ottima occasione quella di lunedì 10 aprile, per avvicinare i bambini al giardino ed alla natura, facendo loro scoprire e riconoscere in maniera giocosa – foglia per foglia – gli alberi e le piante presenti nei parchi. Un’avventura fantastica tra enigmi e indovinelli che spaziano tra curiosità dell’arte e delle piante fino a raggiungere l’ambito tesoro.

Nella spettacolare ambientazione offerta dalla residenza che fu di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone, fra decine di camelie in fiore e in mezzo allo splendore floreale della primavera sarà possibile vivere un viaggio alla scoperta di uno dei parchi barocchi e neoclassici più vasti, ammirando i giochi d’acqua e le bellezze architettoniche di una delle residenze reali più famose d’Italia.

La caccia è rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi dai 3 ai 9 anni – i più piccoli potranno comunque entrare nel parco e giocare con i genitori. I bambini andranno alla ricerca del tesoro botanico insieme a familiari e amici seguendo la mappa che viene consegnata alla biglietteria. Trovati tutti gli indizi e risolti gli indovinelli, i piccoli esploratori arriveranno a scoprire dov’è nascosto il baule con il tesoro.

Ogni bimbo porterà a casa un piccolo premio. I visitatori potranno inoltre usufruire del Cafè Villa Reale, collocato in posizione panoramica sul laghetto, oppure del ristorante Surreale - di via Anfiteatro a Lucca - eccezionalmente in trasferta a Villa Reale proprio lunedì 10 aprile. Le famiglie potranno organizzare pic-nic nelle aree laterali del parco, ovviamente rispettando le piante e l’ambiente. Dopo il gioco all’aperto, la giornata continua alla scoperta delle collezioni della

Contessa Pecci Blunt (tra cui una rarissima collezione di Nativi Americani e di Bambole da tutto il mondo che affascinano anche i più piccoli) e gli appartamenti della principessa Elisa Bonaparte recentemente aperti al pubblico dopo il grande restauro.Info e prenotazioni (obbligatoria) sul sito villarealedimarlia.iteventi. Quanto costa: bambini da 4 a 9 anni pagano 5 euro selezionando il biglietto “Caccia al tesoro” solo per i bimbi che partecipano alla caccia e per i fratellini più piccoli che vogliono ricevere il premio; questo biglietto permette ai bimbi di entrare anche nei musei. Per i ragazzi dai 10 anni in su che vogliono partecipare alla caccia, il biglietto “caccia al tesoro” va aggiunto al biglietto di ingresso al parco ridotto.