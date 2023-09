“Buon compleanno Capannori“. Grande festa per il Bicentenario: "Iniziative speciali per i cittadini"

Precisamente tra una settimana, domenica 24 settembre, ricorrerà il bicentenario del Comune. Tanti gli eventi con cui il prossimo fine settimana l’amministrazione Menesini celebrerà l’importante ricorrenza dei 200 anni dell’istituzione del Comune di Capannori. Le iniziative prenderanno il via venerdì 22 settembre per poi concludersi domenica 24 con una grande festa in piazza Aldo Moro.

"Dopo un importante e intenso percorso partecipativo e la realizzazione di molte iniziative che hanno visto la collaborazione di numerose realtà locali, che ringrazio, siamo giunti al giorno dell’importante compleanno del nostro Comune che festeggeremo durante il prossimo fine settimana con iniziative ed eventi speciali aperti a tutta la cittadinanza che coinvolgeranno la comunità religiosa e civile del nostro territorio - afferma il sindaco, Luca Menesini - . Sarà per me un onore e un’emozione conferire le varie onorificenze pensate per questa occasione riconoscendo l’impegno e il talento di persone che hanno contribuito a far crescere Capannori e a farla conoscere oltre i suoi confini. Siamo inoltre molto soddisfatti di proporre ai cittadini di Capannori e non solo, un’occasione di riflessione collettiva di alto profilo come quella che sarà proposta da Massimo Recalcati".

"Riteniamo sia oggi fondamentale, in occasione dei 200 anni del Comune, condividere pubblicamente una riflessione sul ruolo che svolge la solidarietà - continua - , il rispetto, la collaborazione fra persone e fra persone e Istituzioni nel modellare la società, i rapporti, le dinamiche sociali. Ascolteremo per la prima volta l’Inno di Capannori che diventerà un altro elemento distintivo del nostro Comune, e sarà eseguito in occasione degli eventi istituzionali di maggiore rilievo. Uno degli obiettivi del Bicentenario è anche quello di valorizzare le caratteristiche peculiari, i valori distintivi e i simboli di Capannori".

Il programma dei festeggiamenti che va sotto il titolo ‘Buon Compleanno Capannori!’ inizierà venerdì 22 settembre alle ore 21 al Santuario della Madonnina di Capannori con un incontro di preghiera con i parroci del capannorese aperto a tutta la cittadinanza intitolato ‘La civiltà dell’amore per una comunità plurale’. Saranno poi tantissimi gli altri eventi che coloreranno e renderanno unico il week-end.