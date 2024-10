Bulloni in Anfiteatro. Terminata l’installazione

Terminata ieri mattina l’installazione dei bulloni in piazza Anfiteatro destinati a segnare senza margine di errore il reale spazio a disposizione degli esercizi sul suolo pubblico.

Si tratta di un intervento sperimentale, fortemente voluto e dall’assessore al Commercio Paola Granucci, che mira a garantire un maggior ordine e decoro in centro storico.

Se i riscontri di questa fase per così dire ”sperimentale“ saranno positivi – come c’è davvero da augurarsi – l’installazione dei bulloni potrà essere replicata anche nelle altre zone della città e soprattutto del centro storico considerate nevralgiche per la presenza di numerose attività di somministrazione.

I bulloni del Comune di Lucca delimitano con precisione lo spazio a disposizione degli esercenti, favorendo così l’individuazione di eventuali infrazioni, fata in buona o in cattiva fede.

"Tengo a ringraziare gli uffici comunali competenti, i tecnici intervenuti e anche i titolari delle attività per la collaborazione – spiega l’assessore Granucci – Questa misura ha il fine di tutelare la bellezza ed il decoro del nostro centro storico. Quella in piazza Anfiteatro è una installazione sperimentale, ma con i buoni riscontri che ci aspettiamo ed auspichiamo, sarà replicata anche in altre aree della città".

La misura segue di pochi giorni il lancio di ‘Occhio al decoro’, il progetto del Comune di Lucca articolato in diverse iniziative finalizzate a responsabilizzare la comunità alla tutela del decoro e dell’igiene ambientale della città.

A fianco delle numerose attività che incentiveranno la partecipazione dei cittadini, aumentando la consapevolezza e la sensibilità riguardo alla conservazione, tutela, valorizzazione e promozione del territorio, l’amministrazione ha infatti deciso di intervenire proprio in Piazza Anfiteatro e comunicando agli esercenti dell’area che non sarà possibile richiedere ulteriore suolo pubblico, con i metri quadri attualmente concessi che verranno di fatto cristallizzati.

Fabrizio Vincenti