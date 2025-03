Bullismo a scuola. Focus sull’autismo. Un breve film sociale

Un cortometraggio sociale che accende i riflettori su autismo e bullismo a scuola. Si intitola ’Cuffie blu’ il progetto cinematografico che verrà presentato lunedì 24 marzo alle ore 18 nella Sala Mediateca, promosso dall’amministrazione comunale e da Avis Altopascio. Scritto e diretto dalla regista e psicoterapeuta Flavia Coffari, Cuffie Blu nasce per raccontare queste tematiche da una prospettiva intensa e profonda, ispirandosi all’omonimo racconto di Rossella Baiocchi, basato su una storia vera.

Per sostenere la produzione, è stata avviata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter. Il film segue la storia di Luca, un bambino autistico che, grazie alla sua maestra delle elementari, riesce a integrarsi con i compagni. Tuttavia, il passaggio alle scuole medie cambia radicalmente la sua esperienza: l’indifferenza e l’atteggiamento di una professoressa lo isolano nuovamente. Ma saranno proprio i suoi compagni, guidati da Marta (interpretata da Beatrice Stella), a ribellarsi, trasformando la loro protesta in un caso mediatico.

L’obiettivo delle autrici è portare il film nei Festival nazionali e internazionali, oltre che nelle scuole di tutta Italia, per sensibilizzare bambini e adulti su questi argomenti. Il progetto è sostenuto dall’impresa sociale ’I bambini delle fate’. Il racconto originale può essere letto sul sito www.nidodigazza.it dove è presente una rivista letteraria e si deve cercare nella home page il numero 5 (anno 1, marzo 2023) e qui si trova il racconto.

Per sostenere il progetto basta andare sul sito www.kickstarter.com e cercare l raccolta fond per ”cuffie blu”. L’evento è organizzato in collaborazione con vari Comuni.

Ma.Stef.