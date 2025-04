Bud Spencer e Terence Hill “rinviati“ al 2026

La festa dedicata a due icone del western all’italiana, come Terence Hill (Mario Girotti) e Bud Spencer (Carlo Pedersoli), che da anni animava l’estate montecarlese durante tre weekend lunghi, dal giovedì alla domenica, in questo 2025 non si farà. Il motivo? "Sono previsti lavori al campo sportivo – spiega il presidente del Montecarlo calcio Giacomo Carrara – dove si svolgeva tutta la kermesse. Quindi non sarà possibile allestire tutta l’organizzazione degli anni precedenti e cambiare data non era possibile. Ma pensiamo di ripartire nel 2026".

E magari con la speranza di avere ospite il vero Terence Hill. Ormai era diventato un evento tradizionale dell’estate, con pubblico che arrivava da tutta la Toscana. Si tratta di fan dei due mitici attori, Carlo Pedersoli (deceduto alcuni anni fa, nella foto) e Mario Girotti, protagonisti di film western degli anni Settanta ed Ottanta del precedente secolo. Nella rassegna montecarlese molti i cosplayer, vestiti a tema, intonati al contesto di quelle pellicole che, tra l’altro, si potevano rivedere durante gli otto giorni di programmazione della kermesse a cura del Montecarlo calcio e del suo presidente, Giacomo Carrara. Con iniziative particolari, come la gara di birra e salsicce con la ricostruzione del saloon; ma anche musica a tema ed ottima gastronomia, senza contare tutto il resto. Nelle edizioni precedenti sono arrivati visitatori da tutta la Toscana. Peccato per questo forzato rinvio. Ma ci sono cause di forza maggiore. Mancheranno i più grandi successi della coppia sul grande schermo, con riferimento particolare al personaggio cinematografico di Trinità, apprezzato anche dai giovani che hanno rivisto il film dopo, dato che non erano nati quando uscì.

Ma.Ste.