Bryan Adams e Dream Theater. Altri super annunci per il Summer

Lucca Summer Festival raddoppia e dopo gli annunci singoli di lunedì e di martedì, ieri sono arrivati quelli di Bryan Adams e dei Dream Theater, che portano a quota sei gli artisti in cartellone per l’edizione 2025. Bryan Adams tornerà dunque in Italia in estate, dopo il “sold out“ a Milano di domenica scorsa: il 27 luglio sarà in piazza Napoleone, a distanza di dodici anni dalla sua unica presenza a Lucca, nel 2013, con una tappa del “Roll with the punches 2025 tour“.

Il concerto includerà sia i brani dell’ultimo album “So Happy It Hurts”, che le innumerevoli hits con cui la star canadese ha occupato le classifiche di tutto il mondo negli ultimi 40 anni. Da “Heaven“ a “Summer of 69“, da “Please forgive me“ a “Run to you“, la carriera del songwriter canadese è costellata da brani rimasti indelebili nei cuori dei fan di tutto il mondo, Italia compresa, ovviamente. Bryan è ritenuto essere uno dei musicisti più entusiasmanti nelle esibizioni dal vivo: la sua naturale presenza scenica e la sua voce incredibile sono garanzia di emozione e divertimento.

L’artista canadese ha all’attivo 17 album in studio, gli ultimi dei quali, sono usciti nel 2022, “So Happy It Hurts”, nominato al Grammy, “Pretty Woman - The Musical” e “Classic pt. I e pt. II“, che contengono nuove registrazioni dei suoi più grandi successi. Tra i suoi premi tre candidature agli Oscar, cinque nomination ai Golden Globe, un Grammy Award e 20 Juno Awards. I biglietti saranno in pre-sale con Radio 101 su R101.it dalle ore 10 di lunedì 18 novembre alle 23.59 di martedì 19. La prevendita generale scatterà dalle ore 11 di mercoledì 20 novembre su www.luccasummerfestival.it.

Si cambia totalmente genere con i Dream Theater (nella foto in alto, il leader John Petrucci), band progressive-metal statunitense fondata nel 1985. Dopo il grande successo nei concerti indoor di Milano e Roma, i Dream Theater annunciano il tour estivo, che li vedrà proseguire le celebrazioni per il loro “40th Anniversary Tour” e suonare i nuovi brani dell’album “Parasomnia”, in uscita a febbraio 2025. La data scelta per Lucca è quella del 1° luglio, in piazza Napoleone. Dall’alto degli oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, i Dream Theater attendono i loro numerossimi fan anche al Summer. I biglietti saranno in vendita su www.luccasummerfestival.it dalle ore 10 di oggi.

Paolo Ceragioli