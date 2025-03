Brindisi di saluto alla pediatra con il sorriso . Patrizia Benedetti da oggi è in pensione

Da oggi la pediatra di famiglia Patrizia Benedetti raggiunge il meritato traguardo della pensione dopo oltre 40 anni di attività. Laureata a Pisa nel 1981, si è specializzata in Pediatria e Puericultura nel 1984, sotto la guida del suo stimato maestro professor Antonio Paci. Ha iniziato a lavorare nel 1984 come pediatra di famiglia, nell’ambulatorio di S. Anna coordinato da Aldo Sargentini, recentemente scomparso. Dal maggio 2006, insieme ad altri colleghi, ha fondato il “Gruppo Pediatrico Minerva” in viale Marti che è stata tra l’altro la prima medicina di gruppo pediatrica presente in Lucchesia. Ieri, ultimo giorno di ambulatorio, è stata festeggiata dalle attuali colleghe del gruppo (le dottoresse Camici, Simi, Domenici e Di Dia), dagli ex colleghi che con lei e la dottoressa Camici hanno costituito il gruppo (la dottoressa Riotta e i dottori Barsotti e Fortunato) e dalle affezionate infermiere e segretarie. All’incontro di saluto - insieme alla responsabile delle Cure primarie di Lucca Valeria Massei - era presente Laura Crespin, medico della Zona distretto, referente per i medici di medicina generale e pediatri di famiglia. Gli auguri di “Buona vita“ dai referenti Asl, Eluisa Lo Presti e Valeria Massei.