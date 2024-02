“Briciole di felicità“ in scena allo Scompiglio. E’ anche per bambini Domenica 4 febbraio, ArteVox presenta "Briciole di felicità" presso la Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, uno spettacolo di teatro di figura per bambini con ambientazioni magiche e animazioni. Il Progetto Dello Scompiglio, diretto da Cecilia Bertoni, promuove attività culturali sostenibili. Prenotazione obbligatoria.