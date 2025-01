Brennero, chiusura tra le polemiche “Interventi non più rimandabili“

“Si tratta di un intervento indispendabile per la sicurezza del territorio, cercheremo di ascoltare le preoccupazioni dei cittadini“. Il sindaco Patrizio Andreuccetti interviene sull’annunciata chiusura da parte di Anas della SS12.

“Questa mattina (15 gennaio ndr) ho avuto incontrato Anas e la ditta che effettuerà i lavori sulla SS12 del Brennero. Incontro durante il quale sono stati comunicati nel dettagli i tempi dell’intervento. Entro il weekend dell’8 febbraio saranno ultimati i lavori sotto Corsagna, dove verrà tolto il semaforo e ripristinata la viabilità normale. La settimana successiva sarà predisposto il cantiere per l’intervento tra il Ponte del Diavolo e Chifenti per dare modo, verosimilmente intorno al 18 febbraio, di dare avvio all’intervento. La prima fase dei lavori durerà all’incirca 90 giorni, compresi i weekend, e vedrà la chiusura totale del traffico. A seguire, per altri 90 giorni i lavori saranno effettuati con senso unico alternato”.

Un intervento che creerà non poche problematiche ai cittadini e alla viabilità di una delle arterie principali di tutta la Valle, ma che si era ormai non più rimandabile.

“Sappiamo perfettamente - prosegue - che durante questo arco di tempo si creeranno dei disagi, rispetto ai quali siamo chiamati a fare fronte comune. A tal proposito, a breve si terrà un incontro in Prefettura per organizzare nei dettagli ogni soluzione possibile, dalla viabilità alternativa al trasporto pubblico locale fino al passaggio dei mezzi di soccorso. Come Comune, stiamo lavorando a un provvedimento che preveda, per i mesi di chiusura totale della strada, strumenti di sostegno al pagamento della Tari per i commercianti direttamente interessati”.

“Questo intervento è necessario e non più rimandabile: al termine di tutte le operazioni, infatti, la SS12 del Brennero sarà finalmente dotata di una scogliera che metterà in sicurezza questo tratto fondamentale della nostra viabilità, a beneficio assoluto di tutta la valle del Serchio e della Lucchesia. Si tratta di un investimento da circa 6 milioni di euro che abbiamo ricercato e voluto proprio per garantire la sicurezza delle tante persone che ogni giorno percorrono il Brennero. Siamo attenti alle preoccupazioni dei cittadini e dei commercianti: facciamo fronte comune e lavoriamo insieme per superare questo periodo nel modo migliore”.