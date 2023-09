Botero, le sue ceneri a Pietrasanta dopo il 21 settembre

Pietrasanta (Lucca), 19 settembre 2023 – La data precisa non è ancora stata comunicata, ma sarà sicuramente dopo il 21 settembre. Torna in Colombia, prima della sepoltura in Italia, la salma del pittore e scultore Fernando Botero, morto il 15 settembre nel Principato di Monaco all'età di 91 anni. Juan Carlos Botero Zea, uno dei figli dell'artista, ha detto spiegato alla stampa colombiana che sono in corso tutte le procedure per portare il corpo di Botero a Bogotá e Medellín "in modo che possa dire addio ai colombiani", esaudendo uno dei suoi desideri prima di morire .

In un comunicato stampa, la famiglia Botero ha detto che i resti dell'artista saranno nella capitale colombiana giovedì 21 settembre prima di essere trasferiti a Medellin, città natale del pittore e scultore, dove si terranno diversi eventi per onorare la sua memoria. Dopo la veglia funebre e le cerimonie, il corpo di Botero sarà cremato e le sue spoglie saranno trasferite nella città italiana di Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove saranno sepolte accanto a quelle di sua moglie, l'artista greca Sophia Vari, morta nel maggio scorso.

La data dell'arrivo delle ceneri di Botero nel cimitero comunale della cittadina della Versilia non è stata ancora fissata. Insignito della cittadinanza onoraria nel 2001, a Pietrasanta Botero ha vissuto con continuità dal 1983: non solo realizzò numerose opere nelle fonderie artistiche ma aveva acquistato anche casa, sotto la Rocca, che per lui divenne un punto di ritrovo familiare.