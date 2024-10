Borse di studio da 1000 euro. Quattro studenti meritevoli premiati dalla ’Diversi Impianti’

Durante una significativa cerimonia, svoltasi nell’aula magna dell’Isi Garfagnana, agli alunni dell’Ipsia "Simone Simoni" Lorenzo Fioravanti di Fornoli, Samuele Rossi di Castelnuovo (IV classe), Valerio Bertoncini di Ponte all’Ania e Constantin Lupu di Villa Soraggio (V classe) sono state consegnate quattro borse di studio di mille euro ciascuna, relative ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2023-2024, messe a disposizione dalla ditta “Diversi Impianti srl“ con sede prima a Fornaci di Barga e ora da qualche anno in quella nuova e più ampia di Gallicano.

Erano presenti l’imprenditore Leonello Diversi, l’amministratore delegato dell’azienda Francesco Saisi – ambedue ex studenti dell’Ipsia "Simoni" – , la dirigente scolastica Mila Berchiolli con la vice Nicoletta Picchi e la segretaria amministrativa Alessandra Leonardi, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi con la vice Chiara Bechelli, il sindaco di Gallicano David Saisi con il vice Dino Ponziani, il vicesindaco di Barga Tonini e i professori Davide Puppa e Angelica Grandi che hanno curato l’evento per l’Isi Garfagnana, e altri insegnanti. Erano presenti anche i compagni di classe degli alunni premiati e a tutti loro la dirigente scolastica Berchiolli, i sindaci Tagliasacchi, Saisi e Tonini, l’imprenditore Diversi hanno sottolineato l’importanza di questo premio che sta a significare il continuo impegno scolastico e la preparazione che mettono in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Leonello Diversi ha poi fatto appello agli alunni a "essere umili, osare e di nuovo osare". Successivamente sono stati consegnati agli alunni delle terze e quarte classi dello scorso anno i diplomi di istruzione e formazione professionale (IeFP) della Regione Toscana. "E’ per voi ragazzi - ha aggiunto l’imprenditore Diversi - una prima tappa che avete raggiunto, ma nella vita ce ne sono tante altre che vi aspettano e pertanto dovete sempre impegnarvi sia nello studio che nel lavoro".

"L’Isi Garfagnana - ha concluso la dirigente scolastica Mila Berchiolli - da sempre crede nel valore e nell’importanza di uno stretto collegamento con le aziende del nostro territorio. Ringrazio il signor Leonello Diversi per la sensibilità dimostrata verso il nostro Istituto professionale e sono sicura che avremo sempre più risultati positivi per l’andamento didattico e per l’impegno degli alunni".

Dino Magistrelli