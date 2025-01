Borse di studio alle alunne più brave

L’aula magna dell’Isi Garfagnana di Castelnuovo ha ospitato, nei giorni scorsi, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio di “Antica Valserchio“, azienda garfagnina di livello nazionale, importante per l’occupazione in Garfagnana, alle alunne più brave del quarto e quinto anno del corso di Moda, intitolate alla memoria di Grazia Maria Dallamano Bertolani e Renzo "Pilade" Rossi.

Sotto la guida della dirigente scolastica Mila Berchiolli, alla presenza del rappresentante dell’Unione Comuni Garfagnana Francesco Pioli, della famiglia Bertolani e di alcuni dirigenti dell’azienda e dell’Ufficio scolastico territoriale (ex Provveditorato agli Studi) di Lucca, sono state premiate le alunne Irene Bertolini, Anna Del Debbio, ed ex aequo Martina Liberali ed Elisa Castiglione per la classe quinta; Virda Gul, Greta Nardini e Valentina Canozzi per la classe quarta.

Alcune delle alunne si stanno già formando in azienda, seguendo il complesso percorso dell’apprendistato duale. Da parte della scuola arriva un ringraziamento all’azienda, che fa parte del Gruppo Florence, che dimostra sempre costante supporto al corso Sistema Moda dell’Itt "Francesco Vecchiacchi" e lo sostiene anche con iniziative in chiave didattica e di formazione e orientamento attivo, sempre prontamente colte dalle docenti Elia Gemignani ed Erica Piacenza.

Nei vari interventi è stata sottolineata l’importanza della stretta collaborazione fra la scuola e un’importante azienda tessile come è l’Antica Valserchio che ha permesso una continua crescita qualitativa in questi anni del corso Sistema Moda.

Dino Magistrelli