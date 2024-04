Borsa di studio post-doc dedicata a Ragghianti e Licia Collobi

La Fondazione Ragghianti, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, bandisce per l’ottavo anno consecutivo una borsa di studio del valore di 10.500 euro destinata a chi abbia conseguito un dottorato dopo il 1° marzo 2019, e finalizzata a un percorso di ricerca avente per oggetto la personalità e l’opera di Carlo Ludovico Ragghianti o di Licia Collobi, i cui fondi archivistici sono stati entrambi completamente ordinati e inventariati. Come sottolineato dal direttore Paolo Bolpagni e dal presidente Alberto Fontana, “la conferma del bando di ricerca post-doc dedicato ai coniugi Ragghianti, per l’ottavo anno consecutivo, si conferma come uno dei punti qualificanti dell’attività della nostra istituzione e adempie alla vocazione della Fondazione, che ha tra i suoi scopi istituzionali quello di mettere a concorso borse per giovani meritevoli”. Lo scorso anno l’assegno è stato assegnato a Rachele Zanone, che terminerà a breve il proprio progetto dedicato all’interesse di Carlo Ludovico Ragghianti per le arti extra-europee, con particolare attenzione ai temi dell’ornamento e alle molteplici declinazioni della decorazione.

Le ricerche originali dei precedenti borsisti (Giorgia Gastaldon, Lorenzo Mingardi, Francesco De Carolis, Laura Violi, Daniele Di Cola, Manuel Barrese, Eleonora Caggiati ed Elisa Bassetto) sono state pubblicate o sono in corso di edizione all’interno della collana dei “Quaderni della Fondazione Ragghianti”. Anche i nuovi candidati dovranno proporre un tema originale di ricerca su Carlo Ludovico Ragghianti e/o su Licia Collobi, che sia preferibilmente in relazione con i fondi archivistici e fotografici custoditi dalla Fondazione Ragghianti. Le domande vanno presentate entro il 17 giugno. Il periodo delle borse di studio va dal 1° ottobre 2024 al 31 maggio 2025. Il bando e la domanda di ammissione sono su www.fondazioneragghianti.it