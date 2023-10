Borgo Halloween si avvicina. Svelato il ricco programma

Il Comune insieme alla neocostituita associazione "Borgo Espressione Artistica" (BEA), stanno organizzando un evento imperdibile che vede una rinnovata sinergia di amministrazione, cittadini, volontari, commercianti, associazioni.

Halloween Borgo a Mozzano sarà anche quest’anno a ingresso libero con tante attrazioni dedicate ai bambini a partire dalle 16 del 31 ottobre per proseguire fino a notte inoltrata con musica, street food, scenografie spaventose e il tradizionale spettacolo pirotecnico che segue la comparsa sulla scena di Lucida Mansi e del Diavolo.

Il programma della manifestazione è stato presentato lunedì sera nel corso di un incontro tenutosi al Salone delle Feste dai componenti la nuova associazione di gestione, dal sindaco Patrizio Anreuccetti e dal comandante Marco Martini. Ogni angolo dell’intero paese sarà allestito a festa con diversi temi che svilupperanno lungo le vie del centro: dalla stregoneria allo splatter, dall’apocalisse zombie al circo nero fino alle favole horror.

"La tradizione di Halloween a Borgo a Mozzano - commenta il sindaco Andreuccetti - è trentennale. Non esiste Halloween senza Borgo perché davvero è la festa gratuita - ci teniamo a ricordarlo - più grande d’Italia. L’aspetto della gratuità non è da sottovalutare: Halloween a Borgo è per le famiglie, per i giovani, per chi vuole divertirsi".

"La nostra associazione - spiega Angela Taliani, presidente di BEA - nasce con la volontà di restituire la festa al paese e ai suoi abitanti. Il gruppo nato spontaneamente unisce giovani borghigiani e lavora per portare in scena un Halloween spettacolare. Oltre a me c’è il vice, Edoardo Poggi, il segretario Chiara Baccelli e Filippo Palagi. Nessuno di noi percepisce uno stipendio e reinvestiamo tutto il potenziale ricavato, dopo aver pagato artisti e fornitori.

Sul sito www.halloweenborgo.it sono già disponibili il programma e le indicazioni per chi arriva da fuori provincia".

Marco Nicoli