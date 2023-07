Borgo Antico trionfa al 37° Palio di San Jacopo a Gallicano

A trionfare nella 37esima edizione del Palio di San Jacopo a Gallicano è stato il rione Borgo Antico; la proclamazione e la consegna del Cencio si è tenuta in Piazzale Caponnetto esattamente alle 2,25 di ieri dopo una serata finale ricca di emozioni, divertimento e sana competizione. A ritirare orgogliosamente il Cencio, creato dall’artista Eugenio Biagi, tutto il gruppo guidato dal giovane presidente William Catoni che, al massimo della felicità, ha ringraziato i tanti collaboratori e figuranti, mentre nella piazza grida e applausi accompagnavano lo sventolare gioioso delle bandiere rosse rappresentative del Rione. Uno sviluppo del tema, Il Fragore del Silenzio, dalla grande profondità e attinenza che ha saputo toccare ambiti particolarmente sensibili come la malattia psichiatrica per il rione risultato vittorioso, mantenendo alto il senso dello spettacolo. Anche questo ha fatto la differenza, per una giuria che in entrambe le serate di uscita delle sfilate ha premiato a pieni voti sia lo svolgimento del tema sia il carro allegorico del rione demograficamente più piccolo di Gallicano. Piccolo come numeri il Borgo Antico e grande come idee, talento, impegno e passione immesse nella costruzione generale del proprio spettacolo. Grandi protagonisti anche gli altri due rioni, i Bufali e il Monticello, super applauditi nelle piazze stracolme di pubblico. A mettere tutti d’accordo ci ha pensato poi Maria Grazia Forli, mamma della giovane vittima di femminicidio Vanessa Simonini alla quale a ogni edizione del Palio è dedicato un Premio Speciale destinato al Rione che ha saputo emozionare maggiormente, che quest’anno ha deciso di premiare lo spettacolo nel suo complesso. Il Premio Speciale Vanessa Simonini è infatti andato a tutti e tre i Rioni, per le belle sensazioni regalate. Anche il sindaco di Gallicano, David Saisi, ha premiato con una targa i tre gruppi per l’imponente impegno immesso in questa edizione particolare, quella del grande ritorno dopo 5 anni di assenza dalle piazze.

Il premio "Pi Greco" istituito dalla famiglia Greco per valorizzare chi si distingua particolarmente in creatività e ingegno, nato in ricordo del compianto presidente della Pro Loco locale Pietrantonio Greco, se lo è aggiudicato il rione Monticello. Presenti alla serata anche rappresentanti della Fondazione Carnevale di Viareggio che da tempo segue il Palio.

Fiorella Corti