Borgo a Mozzano (Lucca), 11 maggio 2024 – Due giovani sono rimasti feriti nel ribaltamento dell’auto sulla quale viaggiavano sulla via Lodovica a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. I due feriti sono stati portati all’ospedale di Lucca: uno in codice giallo per trauma toracico, uno in codice rosso per trauma cranico e toracico. Intervenute ambulanza infermieristica e ambulanza della Misercordia di Coreglia.