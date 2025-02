Boom di turisti a Capannori . Nel 2024 gli arrivi cresciuti del 15%. Bene anche le presenze a +9,7%

Cresce il turismo a Capannori del 15%. I dati definitivi arriveranno in marzo, ma dalle prime cifre anticipate agli operatori del settore è emerso che nel 2024 il turismo ha fatto registrare un’ importante crescita rispetto all’anno precedente.

Le cifre elaborate dall’osservatorio Centro Studi Turistici di Firenze, sono state anticipate in un incontro con gli operatori del settore e il Comune, per illustrare e condividere le strategie future per il settore turistico, nel 2024 gli arrivi hanno fatto registrare un aumento del 15%, mentre le presenze (il numero delle notti trascorse nelle strutture ricettive) sono cresciute del 9,7%. Rispetto alla passata stagione si registra un aumento di oltre 7 mila arrivi e quasi 23 mila pernottamenti. I dati evidenziano una forte crescita del mercato internazionale con +25,6% di arrivi e +16% di presenze.

Per gli arrivi dall’Italia, i primi mercati regionali sono gli stessi dell’ambito turistico della Piana di Lucca, anche se con posizioni diverse: la Lombardia è prima per provenienza dei visitatori, seguono Lazio e Veneto e poi Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Campania. Queste 5 regioni hanno generato circa il 78% delle presenze italiane a Capannori. Per l’estero dominano le presenze di tedeschi, americani (in crescita) e Regno Unito a seguire Olanda e Francia e tutte insieme sono il 60% delle presenze estere.

"Siamo di fronte a un risultato molto positivo che ci rende davvero soddisfatti – afferma l’assessora al turismo, Ilaria Carmassi – e che è anche frutto delle politiche di sviluppo e marketing turistico realizzate dal Comune con la fondamentale collaborazione dell’ambito turistico di cui facciamo parte. I dati dimostrano come il nostro territorio stia diventando sempre più attrattivo per il turismo domestico e, ancor più, per il mercato internazionale, che ha registrato un vero e proprio boom. Siamo convinti che il settore turistico a Capannori abbia tutte le potenzialità per crescere ulteriormente. Sinergia è la parola chiave per sviluppare un turismo sempre più improntato alla sostenibilità e alla scoperta della natura e della cultura.

A breve sarà pronto il nuovo portale turistico del Comune ‘Terra di Toscana’, interattivo e accessibile e oltre a una serie di cartoline promozionali con QR Code che riporta al portale e che distribuiremo nelle strutture. Per il secondo anno consecutivo abbiamo realizzato un calendario unico degli eventi che riunisce le iniziative culturali, artistico-musicali, sportive e di altro genere che si svolgono a Capannori durante tutto l’arco dell’anno in modo da valorizzarle e promuoverle congiuntamente. L’incontro con gli operatori turistici è stato un’importante e proficua occasione di confronto e di lancio delle strategie di promozione, che intendiamo portare avanti in modo sinergico con un tavolo permanente per lo sviluppo del settore in un’ottica di ascolto reciproco".

Barbara Di Cesare