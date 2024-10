‘Bono Bao‘ e la difficoltà dei nuovi orari

Da più di dieci anni è un punto di riferimento delle notti lucchesi, tappa quasi obbligatoria per i giovani di ritorno verso casa dopo aver fatto serata in qualche locale della zona durante le notti del finesettimana o aver fatto tardi per le vie del centro storico: la paninoteca "Bono Bao", in piazzale Martiri della Libertà, ormai da lungo tempo fa da sfondo alla vita notturna urbana.

Eppure, il locale si trova ad oggi di fronte a un bivio nel suo storico cammino dopo essere riuscita ad aggiudicarsi il nuovo bando stabilito dall’amministrazione cittadina per la gestione del chioschetto lo scorso aprile. L’attuale contratto stabilisce infatti nuove regole, tra le quali orari più stringenti per i gestori: chiusura a mezzanotte durante la settimana e all’una durante i prefestivi e i festivi. Un cambiamento che dovrebbe evitare forme di disordine durante gli orari notturni, ma che rappresenta anche un vincolo stringente per un locale della vita notturna il suo punto di riferimento.

"In questi anni – dice il titolare Peter Manfredini – non abbiamo mai avuto problemi di disordine e confusione durante l’attività, e non ci sono mai state fatte multe o verbali a riguardo. I nuovi orari in questi mesi ci hanno già fatto perdere parte dei nostri clienti oltre che obbligarci a lasciare a casa 4 dipendenti dato che la maggior parte del guadagno veniva proprio dopo la mezzanotte. Aspetteremo la fine di quest’anno per capire come muoverci ed eventualmente valutare se restare aperti o cercare un’altra alternativa"

A.F.