Bondi e Tamagnini confermano: "Fusione? Trattative in corso"

A quando la fumata bianca dell’avvenuta fusione tra il River Pieve del presidente Roberto Tamagnini, ancora gran protagonista in Eccellenza nella stagione appena terminata e il Castelnuovo del presidente Francolino Bondi da due anni ritornato in Promozione? In ordine alfabetico delle due società abbiamo sentito i due presidenti di Castelnuovo e River Pieve.

"Ormai non è più un mistero per nessuno - afferma Bondi - il fatto che siano in corso importanti colloqui fra River Pieve e Castelnuovo al fine di giungere ad una fusione delle due Società che darebbe indubbiamente più forza e progettualità ad una nuova dirigenza, ampliandone contemporaneamente anche il bacino di utenza sportivo e commerciale. Siamo alle fasi conclusive e penso che non dovranno passare ancora troppi giorni prima di poter annunciare… la fumata bianca". Intanto dal canto suo Bondi ringrazia le varie formazioni, la squadra femminile, il direttivo, lo staff, i tifosi e il Comune, e aggiunge: "Per quanto mi riguarda, sia per gli iniziali accordi stabiliti, sia a maggior ragione in vista della nascita di una nuova Società, la mia carica di presidente è da subito a disposizione".

"Ci sono delle trattative in corso tra River Pieve e Castelnuovo - afferma Tamagnini - che vanno avanti da mesi. Mi auguro che presto si possa dare una risposta a tutti, stampa e tifosi, ben più concreta. Per ora, per rispetto della società River Pieve e di tutto il suo staff, posso solo confermare le trattative in corso. Colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi e tutto lo staff tecnico per questa straordinaria annata che conferma ancora una volta la grande preparazione calcistica dei nostri direttori sportivi e del direttore generale. Il River Pieve ha dimostrato ancora una volta di sapere affrontare categorie importanti come l’Eccellenza nonostante tante difficoltà oggettive ormai note a tutti. Infine un grazie ai giocatori, capaci di grandi sacrifici per il bene della società. Grazie ragazzi".

Dino Magistrelli