Bonafè e Orfini a Lucca. Stasera incontro aperto nella sede del Pd

11Continuano gli appuntamenti firmati Partito Democratico in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. Stasera alle 21, nella sede del Pd Territoriale in via Barbantini a Lucca, arriveranno i deputati

dem Simona Bonafè

e Matteo Orfini, in un incontro promosso e organizzato

dalla consigliera regionale del Pd, Valentina Mercanti.

Una chiacchierata informale per parlare di Europa, della situazione attuale e delle sfide da affrontare nell’immediato futuro: a intervenire saranno proprio Bonafè e Orfini accompagnati da Mercanti e dal segretario comunale del Pd Lucca, Gabriele Marchi. L’incontro è aperto a tutte e a tutti.