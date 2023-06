Bocelli chiama, “Boccherini“ risponde L’orchestra sul palco con il Maestro

E’ stato Bocelli in persona a volere con sé stasera, sul suggestivo palco romano incorniciato dalle Terme di Caracalla, la “nostra“ orchestra del Boccherini composta da allievi del Conservatorio, ex allievi e docenti. Protagonista della tappa capitolina del tour mondiale del grande tenore saranno dunque i talenti nostrani, diretti per l’occasione dal maestro Carlo Bernini, collaboratore di lunga data di Bocelli ed ex allievo del conservatorio.

Lo spettacolo sarà ripreso dalle telecamere della Rai e riproposto in differita su Rai Uno nelle prossime settimane (la data della messa in onda è ancora da definire). L’orchestra sarà composta da 65 elementi e eseguirà un ampio programma che spazia da Puccini a Bernstein, passando per Verdi, Dvořák, Bizet, Morricone, Lehar e molti altri compositori moderni e contemporanei. Bocelli, infatti, porterà in scena arie, duetti e brani scelti dal suo vastissimo repertorio. Un concerto che da qualche giorno ha centrato il sold out dei 5mila posti a sedere, con ticket che andavano da 95 a 450 euro.

“Siamo onorati di essere stati scelti per un evento tanto importante – commenta il direttore del “Boccherini”, GianPaolo Mazzoli –. La nostra orchestra è formata da docenti, allievi ed ex allievi ed è grazie all’impegno di

tutti se nel giro di dieci anni questo progetto, il “Progetto orchestra” da me seguito in prima persona, ci ha portati a essere riconosciuti come una delle migliori orchestre nazionali“. “La collaborazione con il Mastro Andrea Bocelli parte proprio da questo risultato – spiega Mazzoli – . Bocelli e il suo entourage hanno molto apprezzato le nostre ultime produzioni. I suoi collaboratori sono venuti a vedere e sentire l’orchestra durante le prove delle ultime nostre “fatiche”: il concerto con Elio degli Elio e le Storie Tese nell’ambito di Lucca Classica (Ma cosa dici quando dici opera?) e “Il lago dei cigni” con il Balletto di Roma per Dance Meeting 2023. Entrambe le performance si sono tenute davanti a un Teatro del Giglio pieno ed entusiasta e hanno confermato al maestro Bocelli che l’orchestra del Boccherini era matura per una grande produzione come quella che lui sta portando in giro per il mondo“.

Ma sveliamo i nomi dei musicisti che stasera saranno sotto gli occhi del mondo. Violini: Celoni, Mignani, Bernini, Biagioni, Niessen, Cesaretti, Maida, Ceccarelli, Astarita, Parra L., Giannini, Parra N., Argentieri, Scaletti, Bosco, Carratello, Cottardo, Prosdocimi, Caligiuri, Calini,,Mannelli, Santini. Viole: Calvano, Pisani, Molaro, Vigo, Caroni, Arcudi. Violoncelli: Simini, Maccione, Maffei, Civello, Zappavigna, Daci, Casapieri. Contrabbassi: Prandini, Biancalana, Angelini, Carti, Camara. Flauti: Rogai, Musumano. Ottavino: Poidomani. Oboi: Giannesi, Moriconi. Clarinetti: Mannini, Andreotti. Fagotti: Tambellini, Paoli. Corni: Dini, Bertini, Marcalli, Gennarelli. Trombe: De Sena, Fingolo. Tromboni: Calcerano, Sestini. Tuba: Geda. Timpani: Tufi. Percussioni: Busso, Bertacchini. Arpa: Belardini. Pianoforte: Kana.

L’orchestra ha fatto le prove del concerto con Andrea Bocelli nei giorni scorsi nella Chiesa di Santa Maria dei Servi. Stasera la grande emozione alle Terme di Caracalla vicino al tenore amato in tutto il mondo. Sarà un unicum? Forse no.

Laura Sartini