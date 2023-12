“Bloccati trenta minuti sulla rampa del Mazzini. Cartello fuorviante“

Protestano alcuni utenti del parcheggio interrato Mazzini. "Alcuni giorni di grande afflusso capita che l’accesso all’area di sosta sia problematico. In via Bacchettoni l’insegna luminosa di Metro indica infatti “libero“ in verde, ma in realtà i posti sono esauriti e le sbarre al piano interrato non si aprono. Il guaio è che spesso ci si rende conto di questa situazione di stallo solo quando ci si trova bloccati in coda con l’auto sulla ripida discesa di accesso. Oggi siamo rimasti 30 minuti in questa assurda condizione. Metro potrebbe indicare “completo“ sul cartello esterno, invece di intrappolare gli utenti?".