Bisogni, idee e risorse. Dalla parte dei cittadini

Ascoltare il punto di vista dei cittadini, rilevare ulteriori nuovi bisogni e risorse della comunità, recepire proposte per costruire servizi sociali sempre più accessibili e strumenti di supporto rispondenti alle reali fragilità del territorio, ma anche far conoscere le nuove progettualità messe in campo dai servizi sociali del Comune in risposta ai bisogni che cambiano. Questo l’importante obiettivo del ciclo di 5 incontri sul territorio ‘Bisogni, Idee e Risorse di una comunità Inclusiva.I servizi sociali in dialogo col territorio’ promosso dall’amministrazione comunale che prenderà il via il prossimo 18 settembre.

Gli incontri, ai quali parteciperanno amministratori e operatori del servizio sociale del Comune, mirano al coinvolgimento non solo di operatori di associazioni e parrocchie, ma anche di cittadini interessati e giovani del territorio.

"Il modello dei servizi sociali del Comune di Capannori è uno dei punti di forza riconosciuti della nostra amministrazione, con un patrimonio di interventi e progetti rivolti alle diverse fasce della popolazione e ai diversi bisogni - afferma il vicesindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi-. Il percorso partecipativo che andiamo ad inaugurare con questi primi incontri si inserisce proprio in questo modello di servizi sociali ed è finalizzato a conoscere ancora più a fondo gli attuali bisogni della nostra comunità ascoltando direttamente la voce dei cittadini".

Il primo incontro si terrà dalle ore 21 alle ore 23 lunedì 18 settembre nella sede dei donatori di sangue ‘Fratres’ di Lunata.