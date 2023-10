Bimba ferita dal cane. Assoluzione per il padre

Capita anche questo nelle burrascose separazioni fra coniugi: denunce assurde che sanno soprattutto di ripicca. Un padre di 35 anni è finito davanti al giudice per l’ipotesi di reato di abbandono di minore, ma ora è stato assolto. A denunciarlo nel 2021 era stata l’ex moglie dopo che la figlia di circa 6 anni era finita al pronto soccorso per lievi ferite al volto procurate dal cane dell’ex marito.

Secondo la denuncia della donna, l’ex marito, che viveva con una nuova compagna, non avrebbe vigilato correttamente sulla figlia che quel giorno era affidata a lui. La piccola si era avvicinata al cane, un labrador, che stava dormendo in casa e l’aveva svegliato bruscamente, causando una reazione improvvisa dell’animale. La bimba aveva riportato dei lievi graffi al volto, ma per la madre il tutto era impitabile a una condotta negligente del padre. Per il gup Alessandro Trinci, invece, l’episodio è da ritenere del tutto accidentale e dalle testimonianze è emerso che il padre era a breve distanza. Nessun abbandono di minore, dunque, e assoluzione.